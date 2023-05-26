На месте работают все соответствующие службы.

Патрульные показали первые минуты после российского удара по больнице в Днепре, они попали на нагрудную камеру одного из правоохранителей.

Видео обнародовал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook. "Днепр. Сегодня - обычное медицинское учреждение. Утром люди пришли в больницу получить медицинскую помощь. Вражеская ракета разрушает не только здание, но и отбирает жизнь и здоровье мирных жителей", - написал он.

На видео можно увидеть разрушенные здания, разбитые машины и пожар. Патрульные призывают людей покинуть помещение и помогают тем, кто не может выйти самостоятельно.

Ракетный удар по Днепру: что известно

Сегодня утром российские захватчики в очередной раз ударили ракетами по Днепру, попав в здание поликлиники. Также разрушена ветеринарная больница.

Сейчас известно о двух погибших и 25 раненых, среди которых двое детей. Еще три человека считаются пропавшими без вести. На месте удара работают спасатели.

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что один из погибших просто проходил мимо, когда россияне ударили по городу.

Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку, заявил, что Украина должна одержать победу над этими нелюдями безвозвратно и как можно быстрее.

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