Кулеба призывает Россию подтвердить приверженность дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе, которую она завела в тупик.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает Россию безоговорочно подтвердить приверженность политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе, которую она завела в тупик.

Об этом говорится в заявлении главы МИД в связи с системным обострением Россией ситуации безопасности.

"Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации относительно безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня. Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы. Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один: дипломатия", - подчеркнул Кулеба.

При этом глава МИД заявил, что "Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня".

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Кулеба заверяет, что Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в «нормандском формате» делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу. По его словам, другие партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за то, чтобы Россия продолжала переговоры.

"Какую бы дезинформацию не распространяла Россия, заверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, поскольку мир и жизнь людей являются фундаментальной ценностью для нашего государства", - подытожил Кулеба.

Эскалация на Донбассе

26 марта советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что с момента объявления последнего режима прекращения огня - с 27 июля 2020 года - оккупанты убили 45 бойцов Вооруженных сил Украины, а в этом году - 21.

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что с начала 2021 года РФ перебросила в ОРДЛО 19 тыс. тонн горючего, 335 тонн боеприпасов, 35 автомобилей, 3 танка, реактивные системы залпового огня и специальную технику.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Сегодня, 1 апреля, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что РФ пытается сорвать мирный процесс на Донбассе, в частности, с начала года зафиксировано более 570 нарушений режима тишины.

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Автор: Виталий Саенко