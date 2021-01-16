Председатель украинской делегации в ТКГ напомнил, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках «нормандского формата».

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук расценивает заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований на Донбассе о намерении передать части удерживаемых лиц через председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука как очередную попытку РФ уклониться от выполнения международных домовленостей.

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Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Мы не можем не приветствовать возвращение наших граждан на территорию, подконтрольную правительству Украӥны», - отметил Кравчук, комментируя сообщения в СМИ о «возвращении удерживаемых украинских граждан с территории временно оккупированных районов ОРДЛО».

Как председатель Украинской делегациӥ в ТКГ он отметил: «Частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования збройних конфликтов. Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физическому лицу».

По словам Кравчука, возвращение граждан Украины будет осуществлено согласно нормам международного права и украинского законодательства.

Он подчеркнул, что все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых российской стороной конфликта граждан Украины осуществляют уполномоченные государственные органы в рамках политических соглашений, прийнятих в «нормандском формате».

Поэтому Кравчук расценивает заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированных с ними действий Медведчука как «очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта».

Председатель украинской делегации в ТКГ напомнил, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках «нормандского формата», а любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров и руководства международных организаций.

Обмен пленными: что известно

Как известно, сегодня, 16 января, ряд российских СМИ сообщили, что боевики на Донбассе готовы передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве Виктора Медведчука.

Боевики решили передать Украине некоторых пленных - среди них женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица, которые не воевали в составе украинских войск.

Последний обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками состоялся в апреле прошлого года. Тогда Украина отдала 14 человек, а получила от боевиков - 20 пленных.

Ранее сообщалось, что процесс обмена пленными заблокирован. Пророссийские боевики блокируют процесс обмена пленными, выдвигая требование, выполнить которое нет возможности. Речь идет о процессуальной очистке 9 человек, которых украинская сторона освободила в рамках прошлого обмена.

Также сообщалось, что 21 января пройдет видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы. Во время нее, среди прочего, также будут обсуждать вопрос обмена пленными.

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Автор: Константин Гончаров