Военный эксперт советует заклеивать окна, чтобы уберечься от возможных ранений стеклом.

Во время обстрела крайне важно, открыты окна в квартире, или нет. Если на момент взрыва они закрыты, то избыточное давление ударной волны сносит окна как препятствие на своем пути. В результате они вылетают.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале.

Особенно уязвимы окна старого типа с тонким стеклом, уточнил он.

"Если на момент взрыва окно открыто настежь, а не под углом, и воздействие ударной волны будет только на торцевую часть рамы, то в этом случае стекла останутся целыми. Но не забывайте, что тогда в квартиру влетит ударная волна. И все, что там стоит там на столе, стекла в серванте, висящая в этой комнате люстра - это все будет снесено ударной волной", - объяснил он.

Жданов также напомнил о важности заклеивания стекол крест-накрест.

"В этом случае вы создаете эффект триплекса - стекла, покрытого пленкой. Стекло подробится от ударной волны, но оно не разлетится осколками, которые поранят вас. Оно может остаться на скотче, который вы наклеите на стекло и тем самым создать меньше опасности в ранении людей, которые находятся внутри этого помещения", - добавил он.

Как известно, в результате российских обстрелов в Украине повреждаются и разрушаются тысячи жилых домов, административных зданий и учреждений здравоохранения, образования и других сфер. Кроме того, множество зданий в радиусе взрывов остаются без стекол.