Местные жители сообщают о налете дронов.

Этой ночью россияне жалуются на атаку беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Вероятно, он под ударом не впервые.

Российские Telegram-каналы сообщили, что ночью над городом Новокуйбышевск слышали звуки "пролета" дронов и мощные взрывы. Впоследствии в районе местного НПЗ заметили яркие вспышки и услышали громкий взрыв. Губернатор Самарской области не комментировал этот инцидент.

Как известно, в городе расположен Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который входит в состав ПАО "НК "Роснефть". Предприятие специализируется на производстве топлива для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей. Его мощность составляет 8,8 миллионов тонн нефти в год.

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Удары по НПЗ в России

Как известно, нефтеперерабатывающие заводы важны для российской экономики, поскольку экспорт нефтепродуктов приносит значительные доходы в государственный бюджет. Поражение этих предприятий может усложнить финансирование войны против Украины.

Кроме того, российские НПЗ обеспечивают горючим военную технику и логистику на фронте. Уничтожение или повреждение этих объектов затрудняет поставки топлива для танков, БТРов, самолетов и другой техники.

Напомним, на днях дроны атаковали "Киришнефтеоргсинтез" в Ленинградской области. В сети сообщали о поражении по меньшей мере одного из резервуаров предприятия.

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