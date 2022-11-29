Из-за вражеских обстрелов в ряде населенных пунктов нет электроснабжения.

Сегодня российские оккупанты выпустили 150 мин и снарядов по Сумской области, поврежден объект критической инфраструктуры, частные дома и электросети.

Противники обстреляли приграничные громады региона, об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Так, сегодня Краснопольскую громаду россияне обстреливали 6 раз в течение дня.

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В частности, оккупанты били по приграничным селам из артиллерии (всего 66 "прилетов" из 152 мм и 120 мм калибров), а также из минометов (12 "прилетов").

В результате одного из обстрелов поврежден легковой автомобиль.

"По Новослободской громаде россияне стреляли из ствольной артиллерии. Было всего 29 "прилетов". Повредили 3 зерносклада, 2 трактора, 3 автомобиля, админздание предприятия и линии электропередач", - рассказал председатель ОВА.

Также по Ворожбянской громаде с территории России было зафиксировано 30 "прилетов" из артиллерии (калибра 152 мм), в результате чего повреждены 10 частных жилых домов, а также электрические и газовые сети.

"Дружбовскую громаду россияне обстреляли из ствольной артиллерии (13 "прилетов"). Поврежден объект критической инфраструктуры и электросети. В г. Дружба, с. Чуйковка и с. Дорошевка Дружбовской громады отсутствует электроснабжение", - добавил Живицкий.

Ситуация в Сумской области во время войны в Украине с Россией - это стоит знать

В первые дни полномасштабного вторжения оккупантам удалось захватить часть Сумской, Киевской и Черниговской областей. Весной наши воины выбили врага с севера нашего государства.

Захватчики позже много раз обстреливали Сумскую область из различного вооружения, есть разрушения, пострадавшие и жертвы. В частности, 29 ноября стало известно, что оккупанты обстреляли Новослободскую громаду, повреждено агропредприятие.

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