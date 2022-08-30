В результате обстрела повреждены многие сооружения, один человек ранен.

В результате ночных обстрелов российских захватчиков в Никополе около 500 семей остались без света.

Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, ночь снова была напряженной - с тревогами и обстрелами.

В частности, российские оккупационные войска атаковали три района - Никопольский, Днепровский и Криворожский.

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Так, по Никопольскому району оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии.

"В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередач. На сейчас без света до 500 семей", - заявил Резниченко.

По данным Оперативной группировки войск "Каховка", в результате ночного обстрела Никопольского района были повреждены около 10 жилых домов, 9 хозяйственных построек, церковь, автовокзал, кафе, 9 магазинов, детскую центральную библиотеку, газопровод и линию электропередач.

"По предварительной информации, один человек получил ранения. Сейчас информация уточняется", - говорится в сообщении.

Также в Червоногригоровской общине россияне попали по жилому массиву. "В селе Каменское ранена 50-летняя женщина. Она лечится дома. Один дом уничтожен, до десяти домов повреждены. Зацепило электросети и газопровод", - добавил глава ОВА.

Кроме того, по Криворожскому и Днепровскому районам враг нанес ракетные удары. Масштабы разрушений выясняются.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли четыре района Днепропетровской области в результате обсстрілів были повреждены жилые дома.

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