В результате ночных обстрелов российских захватчиков в Никополе около 500 семей остались без света.
Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, ночь снова была напряженной - с тревогами и обстрелами.
В частности, российские оккупационные войска атаковали три района - Никопольский, Днепровский и Криворожский.
Так, по Никопольскому району оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии.
"В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередач. На сейчас без света до 500 семей", - заявил Резниченко.
По данным Оперативной группировки войск "Каховка", в результате ночного обстрела Никопольского района были повреждены около 10 жилых домов, 9 хозяйственных построек, церковь, автовокзал, кафе, 9 магазинов, детскую центральную библиотеку, газопровод и линию электропередач.
"По предварительной информации, один человек получил ранения. Сейчас информация уточняется", - говорится в сообщении.
Также в Червоногригоровской общине россияне попали по жилому массиву. "В селе Каменское ранена 50-летняя женщина. Она лечится дома. Один дом уничтожен, до десяти домов повреждены. Зацепило электросети и газопровод", - добавил глава ОВА.
Кроме того, по Криворожскому и Днепровскому районам враг нанес ракетные удары. Масштабы разрушений выясняются.
Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли четыре района Днепропетровской области в результате обсстрілів были повреждены жилые дома.