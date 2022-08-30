Минувшей ночью нанесены удары по 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

На юге за сутки уничтожено более 80 российских захватчиков и 30 единиц вражеской техники.

Как сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook, обстановка в операционной зоне стабильно напряженная, враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается проводить ротацию подразделений.

Как отмечают украинские военные, демонстрацию силы российские оккупанты проводят с помощью авиации. Так, в течение суток враг 5 раз атаковал украинские позиции, но успеха не имел.

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"Зато нашими артиллерийскими подразделениями минувшей ночью нанесено поражение по 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах", - отмечается в сообщении.

В частности, шестью авиационными ударами различными средствами воздушного нападения атакованы позиции противовоздушной обороны противника.

В то же время, оккупационные войска минувшей ночью нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам. Оккупанты попали по Никополю, Марганцу и Красногригоровской громаде, люди не пострадали.

"В Красногригоровке повреждены более десяти домов, храм, предприятие, линии электропередач и газопроводы. Утром промышленная зона Марганца была обстреляна реактивными системами залпового огня "Град". Человеческих потерь нет. В Криворожском районе враг накрыл огнем Зеленодольскую общину. Обошлось без пострадавших и разрушений", - говорится в сводке.

"Утром портовую инфраструктуру в Николаевском районе враг обстрелял из тяжелой артиллерии. Пострадавших нет. Дневной массированный обстрел Николаева шестнадцатью зенитными ракетами С-300 привел к многочисленным разрушениям и повреждениям частных и многоквартирных домов, объектов транспортной инфраструктуры. Погибли два, ранены 24 гражданских", - отмечается в сообщении.

Также вечером двумя аналогичными ракетами был атакован Баштанский район. В результате разрыва ракет есть повреждения частных домов, предварительно пострадавших нет. Информация уточняется.

"Ракетно-артиллерийские подразделения продолжая выполнять огневые задачи увеличили потери врага за сутки до 82 рашистов и 30 единиц техники, среди которых зенитно-ракетная система С-300, 2 танка Т-72, 11 гаубиц "Мста-Б", 3 реактивные системы залпового огня "Град" и Ураган", тяжелая огнеметная система "Солнцепек", самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С" и 120-мм мобильный миномет, самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С", противотанковая управляемая ракета, 6 единиц бронированной техники и 3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки", - отмечается в сообщении.

Кроме того, переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожена. Окончательные потери врага доразведываются.

"В штормовом Черном море вражеская группировка продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска, но 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", держит наготове", - добавили в сообщении.

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