В результате обстрелов зафиксировали несколько пожаров.

Российские оккупанты обстреляли четыре района Днепропетровской области повреждены жилые дома.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, днем российские оккупационные войска ударили по Червоногригоровской громаде в Никопольском районе - там загорелась сухая трава, сейчас пожар уже ликвидирован. Также там была повреждена линия электропередач.

Відео дня:

Кроме того, спасатели завершили обследование территорий Днепровского и Синельниковского районов, которые были обстреляны сегодня рано утром. Зафиксированы повреждения жилых домов, а пожар, случившийся в Покровской общине, ликвидирован.

В то же время в Криворожском районе оккупанты попали по приграничным территориям Зеленодольской и Широковской громад - никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ отбили наступление русских на нескольких направлениях. Оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, а также продвинуться в направлении Ивано-Дарьевки, но им ничего не удалось.

Вас также могут заинтересовать новости: