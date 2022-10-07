Возможной целью этого "мероприятия" было выявить мужчин призывного возраста.

На этой неделе российские захватчики проводили перепись населения на оккупированной Херсонщине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, ситуация в деоккупированных населенных пунктах области крайне сложная.

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"Большие проблемы с едой и электроснабжением – оно отсутствует. Сейчас ведутся ремонтные работы, чтобы обеспечить электроснабжение. Волонтеры и местные власти также помогают местному населению строительными материалами, чтобы подготовить свое жилье к зимнему периоду", - рассказал Хлань.

Также он отметил, что никаких повесток местному населению оккупанты не выдавали, однако в течение этой недели они осуществляли "перепись населения". По его мнению, целью этой так называемой "переписи" было выявить мужчин призывного возраста.

Несколько дней назад появилась информация, что оккупанты объявили каникулы в образовательных учреждениях. Причиной является то, что большинство учителей отказались сотрудничать с оккупантами. Так, недавно был закрыт Херсонский государственный университет, несмотря на активную пропагандистскую кампанию поступления в этот университет.

"Они предлагали поступать всем желающим без экзаменов, и даже обеспечить стипендии. Однако не смогли никого набрать. Теперь они намерены всех желающих детей отправить на каникулы в Крым. Таким образом, они хотят взять детей в заложники", - добавил Хлань.

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области освободили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Эксперты американского Института исследования войны сообщают, что Вооруженные силы Украины достигают значительных успехов на Херсонщине.

По данным разведки Британии, украинские защитники оттеснили линию фронта еще до 20 километров вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр.

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