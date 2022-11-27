Пока неизвестно, куда их переместили.

Российские оккупационные войска вывезли из Новой Каховки Херсонской области всех коллаборантов.

Эти люди покинули город, потому что чувствуют что его освобождение - это дело времени, отмечают в Центре национального сопротивления, ссылаясь на информацию местного подполья.

Отмечается, что из города выехали не только те, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и люди, которые принимали участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, а также запугивали и принуждали местных жителей к сотрудничеству с российскими оккупантами.

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В центре национального сопротивления в очередной раз призвали горожан покинуть город до момента его деоккупации Вооруженными Силами Украины.

Что происходит в Новой Каховке

13 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что в Каховке, Таврийске и Новой Каховке уменьшается количество личного состава российских оккупационных войск.

В конце октября сообщалось о принудительной эвакуации жителей города. Людей вывозили с улиц, находящихся на побережье Днепра.

Кроме того, российские захватчики вывезли оборудование с коньячного завода "Таврия".

Летом военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал город наиболее стратегически важным на юге с военной точки зрения.

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