В ОВА призвали людей оставаться в укрытиях.

В ночь на вторник, 4 апреля, в Одессе прогремели взрывы.

Как сообщает Суспільне, несколько взрывов слышали в тот момент, когда в городе не было объявлено о воздушной тревоге. Уже впоследствии город и область "покраснели" на карте тревог.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале опубликовал стикер с надписью "Слава ПВО! Они защищают нас". Также он записал аудиосообщение, в котором призвал горожан находиться в укрытиях и не снимать работу противовоздушной обороны.

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"Уважаемое общество, помним, телефоны и разные гаджеты похоронили, ничего не снимаем и находимся в укрытиях. Будьте вежливы. Потому что будете делать что-то невежливое, тем более выкладывать в социальные сети, то будет соответствующая и реакция. Еще раз говорю, будьте учтивыми! Не мешайте работать ВСУ", - сказал Братчук.

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