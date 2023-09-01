Одну ракету удалось уничтожить, другая - попала в одно из частных предприятий Винницкой области.

Сегодня ночью, 1 сентября, российские оккупанты запустили по территории Украины две крылатые ракеты "Калибр". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

"Ночью 1 сентября 2023 года враг нанес удар крылатыми ракетами "Калибр". Зафиксированы пуски двух ракет из акватории Черного моря (район Феодосия)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одну ракету удалось уничтожить, другая – попала в одно из частных предприятий Винницкой области.

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"Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь", - добавили в воздушных силах.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 44 авиационных удара, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции и два радиолокационных станции противника.

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