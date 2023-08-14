Количество разрушенных домов превышает две сотни, изувечены больницы и роддом.

В Одессе власти и военные продолжают устанавливать последствия ракетно-Дроновой атаки, которую российская армия нанесла по городу в ночь на 14 августа.

Как сообщила во время брифинга руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк, направление атаки было рассредоточено, но в конце концов враг сконцентрировал его на Одессе.

"Первая волна дронов типа "Шахед" была направлена на обнаружение систем противовоздушной обороны – системы отработали отлично. После этого был применен фрегат, который находился на дежурстве в Черном море и выпустил восемь ракет типа "Калибр". Все ракеты также уничтожены. Они были направлены на очень низкий высоте и непосредственно по центру Одессы. Именно поэтому последствия боевой работы, к сожалению, повлекли пожары", - подчеркнула Гуменюк.

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Она добавила, что следующая волна "Шахедов" была направлена, очевидно, в направлении портовой инфраструктуры, но все дроны были уничтожены. По словам Гуменюк, для уничтожения вражеских воздушных целей были задействованы все имеющиеся силы: ПВО, ВМС и территориальной обороны. К сожалению, из-за падения обломков пожары произошли в одном из общежитий учебного заведения и непосредственно в гипермаркете Fozzy.

Гуменюк подчеркнула, что эта атака еще раз свидетельствует: враг наносит удары по населенным пунктам, не выбирая военные цели, а бьет по гражданскому населению, в том числе для того, чтобы люди обвиняли в этом украинских защитников.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, предварительно по состоянию на 11:00 зафиксировано повреждение 203 домов.

"Также зафиксировано повреждение зала гимнастики детско-юношеской спортивной школы № 10. Во время обследований установлено повреждение художественной школы № 2 им. Глазунова. Здание получило повреждения фасада и внутренних помещений", - рассказали в мэрии.

Кроме того, изуродованы четыре медицинских учреждения, среди которых – роддом - роддом. В зданиях пострадали окна, двери и кровля.

По состоянию на 11:00, коммунальщиками зафиксировано разрушение 1481 окон площадью 2169,55 кв. м.

"Сейчас проводится уборка стекла и других элементов, оказавшихся на тротуарах и проезжей части. Мастера участков обходят дворы, общаются с жильцами, при необходимости проводят обследование кровель, в случае выявления повреждений составляются соответствующие акты", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, развернуты пункты выдачи пленки для закрытия оконных пространств. В местах общего пользования это делают работники ЖКС и управляющих компаний, в домах одесситов – по требованию граждан.

Также стало известно, что повреждение получило здание, в котором расположено консульство Армении.

Ужасная ночь Одессы

Как сообщал УНИАН, ночью враг ночью применил против Одессы 8 "Калибров" и 15 ударных дронов "Шахед" и трижды атаковал город. В результате падения обломков повреждено общежитие одного из учебных заведений, жилые дома, аптеки. Пострадали трое работников гипермаркета.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал эту атаку и указал на ее отличия от предыдущих. Он обратил внимание на то, что в нынешнем ударе была ограничена номенклатура средств, по сравнению с началом зернового террора, когда применялась также ракеты П-800 "Оникс", Х-22, Искандер-М/К.

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