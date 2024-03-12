Москва пользуется ситуацией с задержкой помощи Украине.

Российский военно-промышленный комплекс наращивает производство широкого спектра ударных вооружений большой дальности и других средств, которые позволят России вести длительную войну высокой интенсивности.

Об этом говорится в ежегодном докладе американского разведывательного сообщества с оценкой угроз, стоящих перед Соединенными Штатами Америки. В документе отмечается, что Россия уже потеряла на войне около 300 тысяч солдат, а также тысячи танков и боевых бронированных машин.

Кроме того, захватчики столкнулись и продолжат сталкиваться с проблемами истощения, нехватки личного состава и морального духа. При этом использование мин, подготовленных оборонительных позиций и непрямого огня помогло им сдержать наступательные действия украинской армии в прошлом году.

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"Тем не менее, эта тупиковая ситуация играет на руку военно-стратегическим преимуществам России и все больше склоняет ситуацию в пользу Москвы. Российская оборонная промышленность значительно наращивает производство широкого спектра ударных вооружений большой дальности, артиллерийских боеприпасов и других средств, которые позволят ей в случае необходимости вести длительную войну высокой интенсивности", - говоритс в докладе.

Указывается, что с конца 2023 года российская оккупационная армия добивается новых успехов на поле боя, а также пользуется неопределенностью в отношении будущего западной военной помощи Украине.

Ситуация на фронте: последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским войскам удалось остановить российское наступление на Востоке страны.

При этом он отметил, что возможен вариант получения Москвой новой партии боеприпасов, в то время как Украине не поставят помощь, на которую она рассчитывает.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что если Штаты не предоставят Украине военную помощь, то в этом году она может понести серьезные территориальные потери.

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