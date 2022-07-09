Четверо ранены, а 22 находятся в плену.

Российские оккупанты убили 100 украинских спортсменов и тренеров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Россияне убили 100 украинских спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя и от вражеских обстрелов. Мужчины и женщины. Взрослые и дети. Все они Герои, лучшие из лучших наших людей",- отметил он.

Также Гутцайт сообщил, что еще четверо ранены, а 22 находятся в плену. Он заверил, что будут приложены все усилия, чтобы вернуть их домой живыми.

"Сегодня более 3 тысяч спортсменов с оружием защищают Украину и всю Европу. Ценой жизни и здоровья они борются за мирное будущее всего континента. На волонтерском фронте более 1 100 спортсменов и тренеров", - сообщил министр. По его словам, все они сейчас должны быть в спортивных залах, тренироваться и тренировать, готовиться к соревнованиям. При этом министр добавил, что все эти люди не смогли остаться в стороне, когда в Украине война с российским оккупантом.

Как сообщал УНИАН, министры спорта 35 стран мира призвали международное спортивное сообщество лишить Беларусь и РФ влияния на международный спорт.

Коллективное заявление подписали министры спорта всех стран ЕС (кроме Венгрии и Болгарии), а также США, Великобритании, Австралии, Японии, Норвегии, Южной Кореи, Новой Зеландии и Канады.

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