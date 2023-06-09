Погибший боец шесть лет служил в армии РФ, поэтому знал, с каким режим борется.

Российский добровольческий корпус сообщил о гибели своего бойца - Даниила "Шайбы" Мазника. Он принял свой последний бой 3 июня.

Как сообщили в РДК, именно "Шайба" взял первого пленного в Новой Таволжанке во время рейда в Белгородскую область и командовал успешным штурмом пгт, но погиб в бою.

"Даниил был с нами почти с самого начала и прошел весь путь, от первых дней становления, когда РДК был просто маленькой бандой отчаянных русских ребят, до момента формирования в полноценное подразделение, и лично сделал очень много для этого преобразования. "Шайба" отдал 6 лет своей жизни армии РФ, знал изнутри всю несправедливость и гниль этой махины и безумно боролся против нее в одном строю с нами", - отметили в РДК.

Видео дня

Побратимы отметили, что "Шайба" был храбрым воином, верующим христианином, верным соратником и настоящим товарищем.

"Навсегда с нами! Навсегда в строю! Церемония прощания состоится завтра на Байковом кладбище (Чаша) в 11:00", - отметили в РДК.

Рейды РДК

Бойцы РДК совершили несколько рейдов на территорию Белгородской области. Как сообщалось, Новая Таволжанка в Белгородской области РФ, атаку на которую, согласно сводкам Минобороны РФ, дважды отбили российские военные, уже несколько дней находится под полным контролем воюющего на стороне Украины РДК, заявил командир РДК Денис Никитин в видеообращении.

7 июня сообщалось, что в приграничном Шебекино (Белгородская область РФ) было снова "неспокойно". Российские власти заявили о десятках прилетов, в соцсетях публиковали кадры последствий ударов.

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