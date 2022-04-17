Насчет наступления у российского генералитета по одной причине нет "однородности", поделился глава ГУР Минобороны.

Российский генералитет не соглашается на наступательные операции в Украине, поскольку боится погибнуть на поле боя.

Очень многих пугает, что в Украине уже подтверждено уничтожение восьми генералов вооруженных сил РФ, сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

"У российского генералитета нет "однородности" исключительно по одной причине - на данном этапе точно подтверждено об уничтожении восьми генералов, и этот фактор действительно пугает очень многих из них", - сказал он.

Напомним, войска России 24 февраля ранним утром вторглись в Украину.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, жителей Киева, Харькова, Херсона, Мариуполя, Чернигова, Сум, Житомира и Одессы.

Врагу удалось взять под контроль ряд украинских населенных пунктов.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что противнику не удается начать агрессивное наступление на части востока Украины, поскольку его сдерживает украинская армия.

По сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в нашей стране уже ликвидированы 20,3 тыс. врагов.

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