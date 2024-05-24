По мнению Жорина, врагу выгодно нагнетать истерию в украинском обществе.

Сейчас нет угрозы наступления с территории Беларуси. России выгодно нагнетать истерию в украинском обществе. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин в своем Telegram.

"По состоянию на сейчас угрозы наступления с территории Беларуси нет. Все "инсайды" о том, что Янукович (кто-то еще о нем помнит) якобы прилетел на встречу с Лукашенко и Путиным ради открытия "новых фронтов", пока лучше воспринимать как вражеские информационные операции", - заявил военный.

По его словам, врагу выгодно нагнетать истерию в украинском обществе, тем более она и так присутствует.

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"Это вовсе не означает, что наступление со стороны Беларуси невозможно. Как и писал неоднократно ранее, Беларусь фактически превратилась в область РФ, поэтому рано или поздно их смогут заставить открыть второй фронт. Единственное что - в основном это все равно будут российские войска, потому что в белорусскую армию как-то совсем не верю", - отметил Жорин.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады посоветовал людям "не накручивать себя и опираться на факты, а некоторым депутатам, которые сами давно должны были сидеть за коллаборационизм, вообще лучше было бы сидеть молча".

Путин, Лукашенко и Янукович встретились в Минске?

Как известно, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" со ссылкой на собственные источники сообщил, что в Беларусь прилетел самолет бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

Также в Минск совершил визит и президент государства-агрессора Владимир Путин - по приглашению самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в Telegram-канале заявил, что не исключает открытия российско-белорусского фронта: "Не хочу нагнетать обстановку. Но не исключаю открытия российско-белорусского второго фронта. И дело не в Януковиче. Вместе с Путиным в Минск приехали все. Просто все. Новый министр их обороны и сам Лавров. Это плохо. Очень плохо".

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