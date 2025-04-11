Для восстановления потерь РФ присылает малообученных оккупантов с максимум двумя неделями подготовки.

Российские захватнические войска последний месяц пытаются нарастить силы возле Часового Яра, но несут большие потери.

Об этом в эфире Киев24 рассказал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады им. короля Даниила Иван Петричак. Он отметил, что Часов Яр - это зона ответственности его бригады уже около года. "Противник последний месяц наращивает свой наступательный потенциал, по крайней мере пытается это делать. Это ощутимо и в количестве дронов, которые он здесь применяет, и в количестве пехотных штурмов, и в использовании техники", - сказал Петричак.

По его словам, чувствуется, что город очень нужен оккупантам - они несут огромные потери, но пытаются быстро пополнить силы и продолжают давить. Украинские военные сейчас действуют в основном за счет дистанционного поражения противника, чтобы беречь пехоту и не дать врагу подойти близко к позициям. Спикер отметил, что оккупанты преобладают и в артиллерии, и в пехоте, и такая ситуация не только в Часовом Яру:

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"Но как вы видите, это не сильно помогает сейчас оккупантам. Потому что чем больше их сюда идет, тем больше их погибает. Современная война позволяет маневрировать и за счет военной хитрости противодействовать российской армии в этих штурмах массой. Такие штурмы заканчиваются одним и тем же: пехота минусуется и на ее место надо набирать новых".

По словам пресс-фицера бригады, пленные оккупанты говорят, что для них перейти "Канал" и попасть в Часов Яр - самое страшное, что может быть.

"Оккупанты набирают людей, обещая им огромные деньги. Они присылают их в Часов Яр и на другие направления после обучения в неделю-две. Это малообученные оккупанты... Это говорит о том, что у оккупантов тоже есть проблема с мобилизацией. Говорить, что они супервоины - нельзя, потому что это люди, которые прошли обучение за несколько недель. Они сюда приходят, здесь погибают. И они это понимают. И они боятся. Говорят и о командирах, которые отправляют, и если не пойдешь - есть санкции", - отметил Петричак.

Мотивация у них - деньги или лишение уголовной ответственности и выход из тюрьмы, добавил пресс-офицер. "Начать жизнь с чистого листа многие пытаются, но не у всех это получается. Есть случаи, когда оккупант, который освободился из плена, пришел, повоевал, получил амнистию, вернулся на родину, снова совершил правонарушение и снова пошел воевать. Такие тоже есть", - пояснил он.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по словам экспертов и военных, оккупационная армия РФ уже начала свое весенне-летнее наступление на востоке Украины. Самой тяжелой обстановка остается в Донецкой области.

Наступление на Часов Яр российские захватчики начали еще в 2023 году, но смогли приблизиться к городу только в апреле 2024 года. Начались бои за город, однако его оборону осложняют регулярные артобстрелы и авиаудары.

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