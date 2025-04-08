Россияне несут огромные потери, пытаясь продвинуться на разных направлениях.

Весенне-летнее наступление врага на Востоке Украины уже началось, россияне платят за продвижение высокую цену. Об этом в комментарии LIGA.net рассказали экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев и спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Наступление продолжается с середины октября 2023 года, с Авдеевки. Оперативные паузы, перегруппировка - все это они, не останавливаясь, делают параллельно с наступлениями", - рассказал Селезнев.

Уточняется, что тяжелее всего обстановка остается в Донецкой области - в районе Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка. Также жесткие бои продолжаются за Часов Яр и Торецк. Кроме того, наступление врага происходит на Купянском и Лиманском направлениях.

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По словам Назара Волошина, в его зоне ответственности его группировки ОСУВ "Хортица" россияне несут огромные потери - 146 солдат на каждый квадратный километр. По прогнозам, такая статистика сохранится и даже возрастет в течение всей весенне-летней кампании.

"Статистика показывает, что активность российских войск не спадает – наоборот, они прилагают немало усилий, чтобы продолжать давить на украинских защитников. С начала года потери российской армии в зоне нашей ответственности составили 90 814 человек. За январь – 35 431; за февраль – 25 081, за март – 30 302", - пояснил Волошин.

В свою очередь, Селезнев отметил, что Силам обороны крайне сложно сдерживать наступление врага на фронте. Скрыто действовать невозможно из-за активности БПЛА. Он добавил, что россияне не смогли реализовать свой первоначальный план на севере Харьковской области. Враг собирался обойти Харьков с двух сторон и вытеснить украинских военных. Ожесточенные бои на этом направлении продолжаются.

Относительно дальнейшей ситуации на поле боя военные прогнозируют, что РФ продолжит наращивать активность и численность группировки. По планам Кремля, до конца года россияне планируют пополнить армию на 15 мотострелковых дивизий - то есть, до 150 тысяч человек.

"Вероятно, что вновь прибывшие в российскую армию - и призывники, и контрактники, и мобилизованные - тоже будут участвовать в российско-украинской войне. Вопрос в том, где они возьмут не только нужное количество личного состава, а также техники и оружия. Важной будет роль КНДР, которая может передать достаточное количество военной техники и личного состава", - считает Селезнев.

Наступление России

Как писал УНИАН, наступление РФ буксует. По данным The Telegraph, дроны ВСУ уничтожают технику еще на подступах к фронту. Украинские войска ведут локальные контратаки и удерживают позиции, особенно на Покровском и Торецком направлениях.

В то же время, майор запаса оценил, способна ли РФ усилить наступление на фронте. По словам Алексея Гетьмана, сейчас у армии РФ нет резервов, кроме тех, которые пополняются ежемесячно.

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