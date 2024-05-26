Российское министерство обороны сообщало, что захватчики взяли его под контроль.

Российские захватчики сегодня объявили о захвате населенного пункта Берестовое в Харьковской области, однако в поселке продолжаются бои.

Об этом вечером сообщили аналитики DeepState. "Продолжаются бои в Берестовом. Несмотря на заявления МО РФ, столкновения в селе продолжаются. Противник имеет частичный успех, но занять село полностью ему не удалось," - написали они в своем Telegram-канале.

Также сообщается, о значительной активности российских захватнических войск в районе Очеретино Донецкой области. "Оккупанты проводили штурмовые действия в сторону Сокола и возле Новоалександровки, имели частичный успех. Севернее Уманского атаки отбиты", - добавили аналитики.

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Ситуация на фронте: последние новости

Утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что за последние сутки в целом произошло 35 боевых столкновений с оккупационными войсками РФ.

Военные отмечали, что украинские силы отбили угрозу прорыва на Харьковском направлении. Там россияне трижды шли на штурмы позиций ВСУ, в районе поселка Лукьянцы продолжался бой.

На Покровском направлении захватчики атаковали 14 раз, восемь боестолкновений в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Невельского все еще продолжались.

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