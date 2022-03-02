Из строя вышла передающая телебашня одного из местных телеканалов.

Возле города Коростень Житомирской области была воздушная атака. Есть погибшие и раненые.

"Была воздушная атака. У нас там большой блокпост стоит - пропуск на 5 направлений. Погибли два человека и пятеро ранены. Там стоят военные, полиция и тероборона. Погиб один военный и гражданская женщина, пассажирка проезжавшего автомобиля", - рассказал корреспонденту УНИАН городской голова Коростеня Владимир Москаленко.

Директор местного телеканала "Коростеньмедіа" Светлана Барановская на своей странице в Facebook написала, что из строя вышла передаточная башня.

"Произошла воздушная атака блокпоста, есть раненые. Передающая башня "Коростеньмедіа" в Т2 вышла из строя", - сообщила Барановская.

Впоследствии на странице "Коростень Официальный Информационный" появилась информация о четырех погибших.

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