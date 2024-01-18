Валерий Романенко отметил, что Украина имеет право бить по объектам на оккупированных территориях.

Украинские военные не могу применять западное оружие, в том числе ракеты Taurus, для ударов по целям, которые находятся на территории Российской Федерации. Самые главные цели для ВСУ находятся на временно оккупированных территориях.

"Что касается российской территории, то еще не снято политическое ограничение о запрете поражения каких-либо целей западным оружием на территории РФ, поэтому против этих целей мы применять ракеты не сможем", - отметил авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире телемарафона.

По его мнению, самой первой целью после получения немецких ракет Taurus является Крымский мост.

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!Когда говорят про ракеты Taurus то в качестве самой первой цели автоматически всплывает Крымский мост. Дальности этих ракет хватит, чтобы на этом мосту раздолбать несколько пролетов полностью. Тем более, что у этой ракеты тандемная боевая часть. Если она попадет в опору моста, то она ее подорвет изнутри. Понадобятся годы, чтобы восстановить этот мост", - подытожил эксперт.

Ракеты Taurus для Украины - последние новости

В Германии неоднократно говорили, что не передадут Украине ракеты Taurus несмотря на то, что близкие по характеристикам ракеты Storm Shadow и SCALP уже предоставляют Британия и Франция. По данным СМИ, против передачи ракет выступает лично канцлер Олаф Шольц. Немецкая оппозиция и СМИ из-за отказа критикуют правительство.

16 января стало известно, что немецкая оппозиционная партия Христианско-демократический союз, выступающая за предоставление Украине крылатых ракет Taurus, усилила давление на федеральное правительство.

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