На место выехали "скорые" и спасатели.

Вечером в понедельник, 7 октября, на нефтебазе в оккупированной Феодосии, которая ночью оказалась под украинской атакой, взорвалась цистерна.

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщает, что цистерна вспыхнула около 21:07. Туда сразу выехали кареты скорой медицинской помощи и пожарные. Паблик также публикует видео мощного пожара:

"В Феодосии 7 октября началось с фейерверка в честь дня рождения Путина. И фейерверком заканчивается".

Атака на нефтебазу в Феодосии

Как сообщал УНИАН, прошлой ночью в оккупированном Крыму объявляли воздушную тревогу. В сети писали о громких взрывах возле военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Впоследствии стало известно о возможном поражении нефтебазы АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, где после взрывов загорелся пожар.

Утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил атаку на этот объект. Последствия удара по нефтебазе еще уточняются, однако в заявлении отмечается, что это крупнейший по объемам перевалки нефтепродуктов терминал полуострова.

Кроме того, военные сообщили, что российская захватническая армия использовала его для собственных нужд в войне.

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