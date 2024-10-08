По словам эксперта, Феодосийская бухта считается незамерзающей, поэтому там в свое время был развернут нефтяной терминал.

Удар по нефтяному терминалу в Феодосии и взрывы в районе аэродрома "Саки" во временно оккупированном Крыму являются крайне важными в контексте войны России против Украины. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Он отметил, что в Крыму есть два нефтяных терминала - в Феодосии и Севастополе. При этом Феодосийская бухта считается незамерзающей, поэтому там в свое время был развернут нефтяной терминал, чтобы обеспечивать полуостров нефтью и продуктами ее переработки:

"Поэтому это была одна из основных целей".

По словам эксперта, удар по терминалу в Феодосии является необходимой мерой, поскольку иначе никак нельзя снизить поток нефтепродуктов в Крыму. В то же время важно уничтожать все российские нефтяные терминалы - в том числе и Новороссийский.

Свитан также подчеркнул, что военный аэродром "Саки" в Новофедоровке, где ночью 7 октября прогремели взрывы, россияне уже несколько раз восстанавливали после ударов Сил обороны Украины. Он является большим складом боеприпасов - в частности, на объекте расположены довольно серьезный командный пункт и система связи. По словам военного, взлет российских самолетов с аэродрома "Бельбек" происходил по протоколу безопасности - враг поднимал авиацию, поняв, что на запад Крыма направлялись беспилотники.

"Они поднимают авиацию, чтобы переждать в воздухе удары или хотя бы уйти, потому что понимают: если накроют аэродром - то самолетам мало не покажется", - резюмировал Свитан.

Удар по нефтебазе в Феодосии

Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение крупнейшего нефтяного терминала оккупантов в Крыму. Задача была выполнена подразделениями ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

В Генштабе добавили. что этот терминал использовались, в частности, и для обеспечения потребностей оккупационной армии.

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