Российские оккупанты продолжают применение на территории Украины запрещенных международными соглашениями противопехотных мин.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины отменяли более 280 российских захватчиков. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Российские оккупанты продолжают применение на территории Украины запрещенных международными соглашениями противопехотных мин, в частности ПОМ-2. на Таврическом направлении враг нанес 1 авиаудар, 1 ракетный удар, провел 29 боевых столкновений и совершил 544 артобстрела", - отметил Тарнавский.

В то же время, украинские защитники и Защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

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"Общие потери врага составили 283 человека. 3 оккупанты сдались в плен", - сообщил бригадный генерал.

Кроме того, уничтожено 8 единиц военной техники. В частности, 1 боевую бронированную машину, 4 БпЛА, 3 автомобиля. Еще уничтожен 1 склад боеприпасов.

"Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - добавил Тарнавский.

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 640 российских захватчиков, в результате общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2023 года составили около 319 тысяч 210 человек.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении оккупанты не оставляли попыток окружить Авдеевку.

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