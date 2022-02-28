Группа российских военных вернулась в РФ "своим ходом".

В селе Пидлипне Сумской области "непобедимые" российские военные бросили свою технику и отправились в Россию пешком.

Очевидцы опубликовали видео с места событий.

На ролике видно, как девять оккупантов с вещами бросили тяжелую технику и возвращаются в Россию.

Местные спросили, не заминировали ли оккупанты территорию вокруг своей техники. Те заверили, что нет. Жители села поддержали решение военных РФ и пожелали им вернуться домой живыми.