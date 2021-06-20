В Донецке покончил с собой Андрей Локтионов – террорист, друг и соратник экс-помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия, так называемого «героя «ДНР» Ахры Авидзба.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Локтионов был задержан вместе с Авидзба в Сухуми 4 марта текущего года. Его обвинили в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия.
11 июня Гульрипшский районный суд якобы оправдал Локтионова и других донецких друзей Авидзба. Сам Ахра был приговорен к трём годам лишения свободы условно.
В соцсетях пишут, что задержание Локтионова и его содержание в одиночной камере изолятора стало причиной психологического расстройства. Сообщается, что он застрелился после возвращения в Донецк из Абхазии.
Информацию о смерти Локтионова подтвердил Беслан Хварцкия – соратник Ахры Авидзба.
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