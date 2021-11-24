Вчера оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки в результате обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил получил ранения один украинский воин.

Об этом говорится в сводке штаба ООС. "Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - проинформировали в штабе.

Всего за прошедшие сутки оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Так, вблизи Широкино они применяли минометы калибра 120 мм.

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"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, согласно опросу 55% украинской молодежи в возрасте от 14 до 18 лет считают, что на Донбассе идет война между Россией и Украиной.

8% опрошенных считают это внутренним вооруженным конфликтом между гражданами Украины, а еще 8% – не могут выяснить для себя, что происходит на Донбассе.

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Автор: Светлана Закелова