Более того по состоянию на сегодняшнее утро враг умудрился 6 раз нарушить режим прекращения огня.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочные ранение.

Как говорится в утреннем сводке штаба ООС, воин доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

Всего за прошедшие сутки оккупанты 26 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись по многим направлениям из минометов, гранатометов, артиллерийских систем.

В направлении Авдеевки оккупанты совершили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе Павлополя боевики били из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Зайцево - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Опытного враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковки оккупанты применяли минометы 120-го калибра. Возле Широкиного вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов.

В районе Водяного на Приазовье российские наемники применяли минометы 120-го калибра. Неподалеку Победы российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Старогнатовку оккупанты трижды обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.

В районе Светлодарска оккупанты дважды обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Новотошковском враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а в районе Новоалександровки открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Золотого-4 враг применял беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17.

"Также, оккупанты совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. Воин доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также известно, что украинские воины отбивались от обстрелов, открывая огонь в ответ.

По состоянию на сегодняшнее утро враг умудрился 6 раз нарушить режим прекращения огня.

В районе Золотого-4 боевики обстреляли наши позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты дважды открыли огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Авдеевки противник трижды вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за сегодня нет.

Напомним, что ранее ОБСЕ зафиксировала многочисленные нарушения на Донбассе. Там сообщают об обстрелах из минометов и пулеметов и взрывах.

Ситуация на Донбассе: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Светлана Закелова