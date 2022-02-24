Украинские военные дают жесткий отпор на всех фронтах.

Украинские военные говорят, что враг не ожидал, что будет такой отпор.

"Мы перехватываем много переговоров российских военных. Они шокированы происходящим. Ждали, что будем сдавать оружие. Они своей цели не достигли и в шоке от своих потерь, от количества сбитых самолетов, потери людей. Ситуация контролируемая. Украинские военные дают жесткий отпор на всех фронтах, – рассказывает Харитон Старский, пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии. - Не создавайте пробки, это проблемы для перемещения военной техники. Помните о фейкометах в соцсетях".