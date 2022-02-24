Украинские военные говорят, что враг не ожидал, что будет такой отпор.
"Мы перехватываем много переговоров российских военных. Они шокированы происходящим. Ждали, что будем сдавать оружие. Они своей цели не достигли и в шоке от своих потерь, от количества сбитых самолетов, потери людей. Ситуация контролируемая. Украинские военные дают жесткий отпор на всех фронтах, – рассказывает Харитон Старский, пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии. - Не создавайте пробки, это проблемы для перемещения военной техники. Помните о фейкометах в соцсетях".