Сикорский говорит, что просто обсуждал с экспертами гипотетические сценарии деоккупации полуострова.

Польша поддерживает территориальную целостность Украины и не ставит под сомнение украинскую принадлежность Крыма. Как пишет Polska Agencja Prasowa, об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил на брифинге для польских СМИ в Вашингтоне.

"Польша, безусловно, поддерживает территориальную целостность Украины, в этом нет сомнений, и я это неоднократно подчеркивал", - сказал он.

Комментируя свои скандальные слова о возможности передачи Крыма под мандат ООН, он отметил, что это было сказано во время киевского форума "Ялтинская европейская стратегия" в рамках экспертной дискуссии о гипотетических путях деоккупации полуострова.

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"На конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off-the-record (не под запись - УНИАН), где мы задавались вопросом, как реализовать предложения президента Зеленского по возвращению Крыма", - сказал глава польского МИД.

Скандал вокруг слов Сикорского

Как писал УНИАН, на киевском "крымском форуме" польский министр предложил идею передать под мандат ООН временно оккупированный россиянами Крым, чтобы провести там "честный референдум". По его словам, украинский полуостров является символически важным для правителя РФ Владимира Путина, а также стратегически важным для Украины. Поэтому, по его мнению, Киев и Москва не смогут договориться о мире без демилитаризации Крыма.

В Украине резко негативно отреагировали на эти предложения. В частности , в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что статус Крыма как украинской территории не подлежит обсуждению.

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