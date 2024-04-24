По словам Александра Павличенко, это не будет стимулировать военнообязанных вернуться на родину.

Приказ Министерства иностранных дел Украины о приостановлении предоставления консульских услуг украинцам призывного возраста не будет стимулировать военнообязанных вернуться на родину и обновлять свои учетные данные. Такое мнение высказал директор общественного союза "Украинский Хельсинский союз по правам человека" Александр Павличенко, сообщает hromadske.

"Это никаким образом не решит проблему со стимулом для тех, кто является военнообязанными, вернуться и отбыть процедуру, которая предусматривается, - сверки данных для того, чтобы ездить в Украину, пройти комиссии, получить разрешение на то, что они не будут призваны", - отметил правозащитник.

По его словам, мужчины, которые сейчас законно находятся за границей и имеют на это разрешение, смогут приехать в Украину, пройти необходимые процедуры и вернуться обратно. При этом те, кто находится там незаконно, просто будут избегать любых контактов с Украиной - в частности, и консульских услуг.

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Павличенко также подчеркнул, что ни в приказе, ни в законе не прописаны действия консульств в "чрезвычайных случаях" - когда речь идет о ДТП, катастрофах и других несчастных случаях с участием украинцев, необходимо появление консула и обеспечение его услуг.

"Будут ли консулы в экстренных случаях выяснять - прошел тот или иной человек процедуру и находится здесь уже после ее прохождения? Когда будут лежать, например, 10 раненых, а из них - 5 мужчин, они им не будут предоставлять необходимые услуги?" - отметил Павличенко.

Он прогнозирует, что такие ограничения не приведут к массовому учету и возвращению мужчин, которые уклоняются от мобилизации за рубежом, при этом негативно сработают на имидж государства в мире.

"Вот такое чисто "совковое" принуждение, которое применяется, оно сработает негативно. ... Я думаю, что это может простимулировать определенные процессы, например, выход из украинского гражданства или даже приобретение другого гражданства без выхода из украинского гражданства. Просто люди будут забывать о своих украинских гражданствах, теряя связь с Украиной", - добавил правозащитник.

Отмена предоставления консульских услуг украинцам - что надо знать

Украинские консульства перестанут предоставлять услуги мужчинам. Это следует из принятого Верховной Радой закона о мобилизации.

Прекращение консульских услуг для украинцев вступило в силу 23 апреля и продлится, пока не будут предоставлены официальные разъяснения закона о мобилизации.

В МИД уже прокомментировали приостановление предоставления консульских услуг для мужчин. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации, при этом пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной.

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