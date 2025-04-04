В Киеве началась встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по вопросу размещения военного контингента.

Как сообщил источник Общественного в дипломатических кругах, встреча состоится на уровне начальников военных штабов. С французской стороны делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, с британской - адмирал Энтони Радакин.

Сегодня они проведут ряд встреч с украинскими военными.

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Также на сегодня запланирована встреча Радакина и Буркхардта с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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