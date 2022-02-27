Он предостерег жителей города от нарушения закона.

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин заявил, что правоохранителям разрешили стрелять в мародеров.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Сухомлин рассказал, что в районе Крошни задержали мародеров, которые пытались проникнуть в магазин

"Полиция, Нацгвардия и отряды теробороны получили приказ не задерживать, можно просто стрелять на месте. Мародерства в городе не будет, еще раз предупреждаю. А всем нормальным житомирянам - спокойной ночи", - сказал он.

Мэр посоветовал людям спать по очереди, чтобы кто-то всегда мог услышать сигнал тревоги.

Ранее сообщалось, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что пощады мародерам не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: