Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги.

Корабли Черноморского флота России продолжают собирать разведданные в Черном море в рамках подготовки к возможным ракетным ударам по Украине.

Как рассказала в эфире национального телемарафона секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, оперативная ситуация на юге стабильная – продолжаются боевые действия.

"Нахождение кораблей ЧФ в Черном море означает, что продолжается и воздушная разведка, и подготовка к возможным ракетным ударам. Потому что ракетные носители снаряжены, готовы. То, что они время от времени заходят в пункты базирования, может указывать на реагирование на погоду. То, что они могут выходить на боевой курс за 2-3 часа, мы тоже предупреждали. То есть, надо быть готовыми: вместе со слежением за активностью вражеской авиации вполне вероятно, что это дополнительное нагнетание психологической обстановки и давления на население, но и вероятная подготовка", - отметила она.

Также Гуменюк добавила, что впервые за долгое время воздушная тревога звучала в Николаевской области: "Впервые за долгое время и над Николаевщиной была тревога. Это говорит о том, что активизируется не только авиация и морская угроза, но и наземное оружие врага. Не вся Николаевщина еще освобождена от врага, оттуда еще могут наноситься удары по Николаеву".

Масштабная воздушная тревога 1 декабря

1 декабря в 14:00 часов в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Связана она с вылетом носителей "Кинжалов" МиГ-31К с аэродрома Беларуси в Россию.

Угроза нового массированного ракетного удара по Украине

В течение последней недели военные, политики и западные эксперты обращают внимание на подозрительную воздушную активность боевых самолетов россиян на территории аэродромов "Энгельс" и "Энгельс-2".

По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о подготовке врага к новому массированному удару по украинским городам уже в ближайшее время. Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги.

С 10 октября Россия прицельно бьет по украинской энергетике. Последняя атака РФ спровоцировала в энергетике блэкаут: миллионы украинцев остались без света, воды, тепла и связи.

Вас также могут заинтересовать новости: