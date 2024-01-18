Россияне вывели в море больше кораблей и активно разведывают, сообщила Наталья Гуменюк.

В акватарии Черного моря наблюдается определенная активизация российских оккупационных войск - ракетоносителей стало вдвое больше. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Более месяца мы не наблюдали такого присутствия: два надводных ракетоносителя - фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль. 16 ракет типа "Калибр" готовы к применению и, учитывая утихание шторма, более умеренную погоду, враг вполне может применить и такой вид вооружения", - отметила она.

По ее словам, сейчас наблюдается и активность вражеской авиации в акватории Черного моря. Она добавила, что это может указывать на повышенный интерес и усиление разведки.

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"В частности, за прошедшие сутки мы мощно работали по уничтожению БПЛА разведывательного типа в нашей зоне ответственности. Это может свидетельствовать о том, что враг пытается компенсировать отсутствие в воздухе А-50, который был основным наводчиком для массированных ракетных ударов. Поэтому исключать применение ракетных ударов нельзя", - подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, враг системно пытается держать украинцев в напряжении точечными ракетными ударами, как это было накануне, 17 января, и, применяя, в частности, ракеты типа Х-59, Х-31П, разведывает системы ПВО.

Гумнюк отметила, что после сбития самолета А-50 враг не снижает активность разведки, используя для этого большое количество БПЛА, взлеты тактической авиации, которая также собирает такую информацию.

Сбивание самолетов А-50 и Ил-22

Как сообщал УНИАН, в результате сбития российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 14 января 2024 года было ликвидировано несколько оккупантов. Среди них, в частности, полковник, подполковник и два майора. Списки уничтоженных захватчиков опубликовал российский телеграм-канал "Досье шпиона". При этом отмечалось, что перечень не является полным.

В России продолжат шириться фейк о том, что самолеты якобы поразила российская ПВО.

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