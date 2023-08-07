В ЛДПР заявили, что атаки на российское судно в украинских территориальных водах якобы были терактами.

Атаки морских дронов СБУ на российские суда в Черном море спровоцировали неподдельную истерику у оккупантов.

В эфире одной из пропагандистских программ глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что главу Службы безопасности Украины Василия Малюка необходимо признать "террористом" после атаки на танкер, транспортировавший топливо для российских оккупантов.

"Командующего ВСУ и Малюка, который взял ответственность за танкер, надо объявить террористами, а Украину - террористическим режимом. И никакого другого подхода быть не может. Это становится более очевидным с каждой новой неделей", - сказал Слуцкий.

Атака на российский танкер

Напомним, что в ночь на 5 августа в Керченском проливе был атакован российский танкер "Сиг". Это судно находится под санкциями. Экипаж сообщал, что танкер не может передвигаться самостоятельно, а машинное отделение затопило.

Источники УНИАН сообщили, что до ночной атаки причастна Служба безопасности Украины. Отмечается, что этот танкер перевозил топливо для российских оккупантов.

РосСМИ сообщали, что во время атаки дрона на борту судна находились 11 человек. Большинство получили ссадины, однако все, кроме одной женщины, от медицинской помощи отказались. В судне образовалась двухметровая пробоина.

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