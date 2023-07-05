В частности, эксперты МАГАТЭ хотят проверить крыши 3-го и 4-го реакторов, а также части турбинных залов и некоторые части системы охлаждения станции.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запросило в получении дополнительного доступа для проверки объектов Запорожской атомной электростанции. Об этом речь идет в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ.

В частности, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты агентства в последние дни и недели проинспектировали отдельные части АЭС, в том числе, некоторые участки периметра большого пруда-охладителя, и осуществляли пеший осмотр территории АЭС. Во время этих мероприятий никаких визуальных признаков минирования или наличия взрывчатки они не заметили.

В то же время, эксперты МАГАТЭ обратились с запросом для получения дополнительного доступа на АЭС, потому что это необходимо, чтобы подтвердить отсутствие мин или взрывчатки на территории. Они считают, что важное значение имеет получение доступа к крышам 3-го и 4-го реакторов, а также к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции.

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Гросси отметил важность проверки командой МАГАТЭ всех частей ЗАЭС для контроля полного соблюдения пяти базовых принципов по защите крупнейшей атомной станции в Европе в условиях войны.

ЗАЭС - ситуация на станции

Ситуация с безопасностью на ЗАЭС обострилась с продвижением украинской армии в ходе контрнаступления на Запорожском направлении. По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, провокация ядерной катастрофы может стать крайним "аргументом" и шагом отчаяния россиян перед деоккупацией Запорожской области.

Накануне в ВСУ официально предупредили о возможных провокациях на ЗАЭС в ближайшее время. Сообщалось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

По мнению военного аналитика Sky профессора Майкла Кларка, взрывчатка, заложенная на внешней кровле энергоблоков Запорожской АЭС, может быть там для имитации украинского обстрела. Вместе с тем, эксперты-ядерщики сомневаются, что устройства могут повлечь большую катастрофу из-за их размера и расположения.

Инспекторы МАГАТЭ заявили, что они "не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции, которые могли бы поставить под угрозу безопасность реактора".

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