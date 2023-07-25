Командующий интересовался информацией от командиров и военных, их видением ситуации.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления, поговорил с командирами о ситуации и скорректировал планы, говорится в сообщении Сырского в Telegram.

"Посетил наши боевые бригады на двух активных направлениях. В связи со сложной и противоположной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях, надо было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать об их видении ситуации, проблемах и принять взвешенные, адекватные решения. Для меня принципиально важно понимать, что нужно командиру и солдату непосредственно на поле боя и где, в настоящее время, у нас наиболее сложная ситуация", - отметил он.

Находясь на месте, Сырский также общался с воинами, отметил их наградами и ценными подарками.

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"После таких встреч наше взаимодоверие и понимание того, что мы движемся в правильном направлении, к Победе, только укрепляются. Продолжаем выбивать врага из нашей земли", - подчеркнул он.

Наступление ВСУ - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, 25 июля спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев информировал, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и бахмутском направлениях.

По его словам, на Бахмутском направлении наши войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. В ходе наступательно-штурмовых действий Сил обороны противник был вынужден отойти с Андреевки.

Представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый пояснил, что успешные действия в районе Андреевки позволяют завершать операцию по окружению Силами обороны Бахмута.

По последним данным, на Бахмутском направлении за время наступления освобождено около 35 кв. км территории, в частности за прошедшую неделю - еще около 4 кв. км.

Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Противник за прошедшие сутки проводил безуспешные наступательные действия в районах в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки.

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