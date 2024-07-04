Способность Украины проводить будущую контрнаступательную операцию зависит от оснащения бригад тяжелой техникой.

Украина на фоне мобилизации формирует несколько новых бригад, но, вероятно, не сможет их вооружить из-за задержки помощи от партнеров.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), своевременная и надлежащая помощь в сфере безопасности Запада продолжает оставаться решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе украинские силы смогут бросить вызов инициативе на поле боя и проводить важные с оперативной точки зрения контрнаступательные операции в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы находятся в лучшем положении в отношении живой силы, чем несколько месяцев назад. Впрочем, он также признал, что способность Украины проводить будущую контрнаступательную операцию зависит от оснащения бригад тяжелой техникой, например как боевые механизированные машины, бронетранспортеры, танки и тяжелая артиллерия. Аналитики говорят, что речь идет о по меньшей мере 10 запланированных новых украинских бригад.

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Командир украинской бригады, которая действовала вблизи Часового Яра, предоставил подобную оценку на тактическом уровне. По его словам, украинские силы в зоне его операционной зоне больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе.

Зеленский признался, что военная техника слишком долго прибывает на фронт. Медленное поступление американской помощи по безопасности затрудняет усилия Украины по оснащению резервных бригад в достаточной степени, чтобы привлечь их к оборонительным операциям.

В то же время украинские СМИ постоянно подчеркивают отсутствие достаточного количества материальных средств для оснащения всех новых украинских бригад, которые сейчас формируются. В текущих отчетах отмечается, что из-за медленных поставок вооружения, оснащение новых бригад под вопросом.

Аналитики отмечают, что способность Украины проводить значимые в оперативном отношении контрнаступательные операции в выбранное ею время имеет решающее значение, чтобы избежать затягивания войны.

Времени и гибкости ждать безопасности помощи Запада для оснащения новых подразделений нет. Россияне пытаются использовать инициативу на поле боя, чтобы попытаться заставить Украину привлечь живую силу и технику к текущим оборонительным операциям и не дать ей накопить решающий личный состав и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 3 июля, и до 22:00 на передовой произошло 135 боевых столкновений. В частности, российские захватчики на Харьковском направлении 11 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Липцов, Волчанска и Глубокого.

Ранее командир разведывательного взвода 92-й ОШБР с позывным "Котя" рассказал, что на Харьковском направлении Силам обороны Украины удалось немного оттеснить оккупантов.

В то же время российские оккупанты продвинулись на востоке Украины. В частности, враг оккупировал населенные пункты Сокол и Восход в Донецкой области.

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