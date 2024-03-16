Бойцы призвали россиян проследовать в укрытия.

Легион "Свобода России", бойцы которого воюют на стороне Украины и прорвались через российскую границу, анонсировал массированный удар по военным объектам и позициям вооруженных сил России в Белгороде.

Сообщается, что он будет совершен в 17:00. Жителей, не успевших покинуть регион, призвали проследовать в укрытия:

"Призываем всех, кто еще не успел покинуть регион, немедленно проследовать в укрытия! Вы не обязаны становится живым щитом для путинских силовиков. Берегите себя и ваших близких".

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности. А российские Telegram-каналы уже публикуют видео со взрывами в городе.

Взрывы в Белгороде 16 марта - видео

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Рейд добровольцев в России - актуальное

Напомним, утром 16 марта прорвавшиеся через границу РФ добровольцы заявили, что "ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях России продолжается":

В качестве подтверждения они показали новую партию пленных из числа вооруженных сил РФ и пригласили "на встречу" Гладкова, чтобы передать ему их.

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