Лазерное оружие может быть особенно эффективным против медленных, низколетящих российских беспилотников, отметил Патрик Сенфт из Armament Research Services.

Существование украинского лазера "Тризуб", который способен сбивать самолеты на высоте более 2 километров, возможно, пишет CNN со ссылкой на экспертов.

"Украина вполне может разработать функциональное оружие направленной энергии (DEW), способное уничтожать некоторые воздушные цели, - отметил Патрик Сенфт из Armament Research Services, консалтинговой компании по технической разведке, специализирующейся на исследованиях вооружений в области боеприпасов. - Этого особенно можно достичь, используя коммерческие, готовые сварочные лазеры в сочетании с другими доступными технологиями".

По его словам, оружие направленной энергии лазера (DEW) может быть особенно эффективным против медленных, низколетящих российских беспилотников, поскольку они состоят из сравнительно хрупких компонентов.

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Эксперт добавил, что у такого оружия есть два ключевых ограничения, связанных с тем, насколько быстро движется цель, и как лазеры теряют энергию по мере удаления. Более быстро движущиеся или термостойкие цели (например, артиллерийские снаряды, баллистические ракеты) гораздо сложнее нейтрализовать, и для них требуется более совершенная система, сказал он.

Как отметил Фабьен Хоффманн из Oslo Nuclear Project (ONP), существует несколько технических проблем при развертывании эффективной лазерной системы для борьбы с беспилотниками или ракетами.

"Эти проблемы связаны с силой лазерного луча и охлаждением системы, атмосферным поглощением и отражением лазерного луча (например, из-за облаков или дождя), а также явлением, известным как "тепловое свечение". Тепловое свечение происходит, когда лазерный луч нагревает окружающий воздух, заставляя его рассеиваться, что снижает его мощность и эффективность при поражении цели", - сказал он.

По его словам, чтобы оценить, насколько лазер эффективен в противоракетной обороне, нужно посмотреть, как он работает на практике.

Напомним, директор Defense Express Сергей Згурец отмечал, что разработка лазерного оружия является "сложным проектом", этот процесс связан со множеством технологических вызовов:

"Если бы действительно был такой прорыв в создании лазерного вооружения в Украине за такое короткое время, это было бы значительным достижением".

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