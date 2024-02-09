Партизаны отметили, что территория большая и хорошо охраняемая, по всему периметру ходят патрули.

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку складов боеприпасов 758 центра материально-технического обеспечения Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ) возле населенного пункта Наумовка Сакского района.

Как говорится в сообщении партизан, территория большая и хорошо охраняемая, по всему периметру ходят патрули, также стоят вышки с часовыми. "Вероятно, здесь хранятся боеприпасы к артиллерийскому, ракетному и минно-торпедному вооружению, которое используется на военных суднах оккупантов", - допустили партизаны.

В сообщении говорится, что агенты убедились, что противник рассредотачивает скопление боеприпасов. Кроме того, партизаны увидели, как россияне грузили ящики с боекомплектом для их дальнейшей транспортировки в воинские части.

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"Вся информация давно передана Силами обороны Украины. Работаем над освобождением наших людей и территории от оккупации", - сообщили агенты.

Ситуация в оккупированном Крыму

4 января российские захватчики заявили о ракетной атаке на полуостров, назвав ее самой массированной за последнее время. Выяснилось, что украинские силы поразили командный пункт соединения российских войск возле Севастополя. Также партизаны сообщали об ударе по воинской части в Евпатории.

При этом 10 января партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило, что российские захватчики продолжают готовиться к обороне оккупированного Крыма.