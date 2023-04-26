Ультранационалисты выступают за усиление репрессивных мер, в частности в отношении россиян-"предателей", но Кремль не поддается.

Кремль избегает применения открытых репрессивных мер из-за опасений за стабильность режима российского диктатора Владимира Путина.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW). Отмечается, что российские ультранационалисты выступают за возвращение Кремля к сталинским репрессиям и ожидают от Путина их усиления. Однако, Кремль продолжает избегать открытых репрессивных мер, из-за опасений за стабильность путинского режима.

В частности, правительство РФ отозвало из Госдумы законопроект, предусматривавший увеличение налогов с 13 до 30% для россиян, бежавших из страны, хотя ультранационалисты неоднократно призывали Кремль национализировать имущество россиян-"предателей". В ISW считают, что Кремль "колеблется относительно введения таких непопулярных мер".

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Усиление репрессий в РФ

Ультранационалисты неоднократно открыто призывали вернуться к сталинским репрессиям. От Путина ожидали полной преданности войне и поддержки репрессивной политики.

В частности, недавно депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Гурулев призвал возродить в Российской Федерации понятие "враг народа". При этом Гурулев признался, что лично сам он хочет возвращения сталинских репрессий.

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