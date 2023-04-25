По словам источников, последней каплей стали санкции против каналов Медведчука.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о подготовке к полномасштабной войне еще в конце февраля-начале марта 2021 года.

Как пишет российское издание "Верстка", за три месяца до вторжения в Кремле уже "делили" Украину.

Подготовка к полномасштабной войне проходила в строжайшей секретности. Однако с лета 2021 года разговоры о возможной войне стали "общим местом" среди людей, близких к Кремлю.

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12 июля 2022 года на сайте Кремля появилась статья Путина "об историческом единстве россиян и украинцев". По данным СМИ, ее текст менялся много раз, и в одном из вариантов была прямая угроза возможности начать войну. Из окончательного варианта угрозу убрали.

По словам источников издания, за три месяца до войны, россияне уже обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями. За развитие каждого региона по задумке должна была отвечать одна из государственных или близких к Кремлю частных корпораций. Три источника в окружении Путина подтвердили, что "последней каплей" для президента РФ в решении о вторжении стали санкции против каналов его кума - Виктора Медведчука.

"Наезд, когда у него отобрали телевидение и партию стали фигачить, - это прямо сильно завело Путина. Он воспринял это как личный выпад", - пояснил один из давних знакомых российского президента.

При этом, с самим Медведчуком Путин о вторжении не советовался. Единственным человеком, который имел постоянный выход на Путина, был его друг Юрий Ковальчук. Два источника подтверждают, что именно он сыграл решающую роль в решении президента РФ. Во время пандемии только Ковальчук не выходил из резиденции Путина, чтобы не проходить карантин.

В то же время министр обороны Сергей Шойгу "не спорил, а даже обрадовался" решению Путина. Другие же элиты были поставлены перед фактом уже в день вторжения.

"Он не понимал, в каком состоянии армия находится, и ему было интересно. Он поверил в то, что Путин знает что-то, чего он не знает, и действительно думал, что будет что-то не сильно серьезнее аннексии Крыма", - рассказывает один из старых приятелей Путина.

Война в Украине - последние новости

В России все чаще заявляют о необходимости переговоров с Украиной. По мнению некоторых экспертов, вероятно, Путин уже в скором времени может объявить о завершении так называемой "СВО". А объяснит он это тем, что все цели войны достигнуты.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Путин хочет сохранить тягучую позиционную войну, которая бы позволила ему сохранить власть.

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