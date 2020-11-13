Франция и Германия приветствуют шаги Украины на выполнение итогов саммита лидеров "нормандского формата" от 9 декабря 2019 года.

Франция и Германия призывают Российскую Федерацию использовать влияние на боевиков для открытия контрольных пунктов въезда-выезда в Счастье и Золотом.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД Франции и Германии, обнародованном французским внешнеполитическим ведомством.

В частности, обе страны приветствуют создание двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Счастье и Золотом.

"Это увеличивает количество пунктов пропуска вдоль около 450 км линии соприкосновения до семи. Украина тем самым выполняет обязательства, согласованные Россией, Украиной, Францией и Германией в выводах саммита "нормандского формата", проведенного в Париже 9 декабря 2019 года", - отмечается в заявлении.

Поэтому, подчеркивается, что Украина предприняла шаги для улучшения условий на заброшенных пунктах пропуска до наступления зимы и с целью ослабления страдания людей на востоке Украины.

"Мы призываем Россию и сепаратистов (подконтрольных России боевиков - УНИАН) заново открыть все пункты пропуска, существующие на линии соприкосновения в Донецкой области без проволочек. Тысячам людей, которые хотят посетить врачей, получить пенсии или посетить родственников, на сегодняшний день запрещено пересекать линию соприкосновения", - подчеркивается в заявлении.

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Франция и Германия отмечают, что конфликт не должен продолжаться и наносить еще больше вреда населению.

Также отмечается, что, несмотря на договоренность в Трехсторонней контактной группе, подконтрольные России боевики не выполнили обязательств по созданию условий для открытия пунктов пропуска в Счастье и Золотом 10 ноября.

"Мы призываем Россию использовать ее влияние, чтобы обеспечить воплощение этих договоренностей. Как член Трехсторонней контактной группы, Россия также участвует в прямых переговорах с Украиной и несет долю ответственности за успешное выполнение выводов Парижского саммита", - подчеркивается в заявлении.

Открытие КПВВ на Донбассе

11 ноября украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявляла, что на переговорах удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокировка российской стороной работы контрольных пунктов въезда-выезда, в частности в счастье и золотом.

Ранее украинская сторона на Донбассе открыла 6 контрольных пунктов въезда-выезда, но российская сторона не пропускает граждан через линию разграничения.

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Автор: Виталий Саенко