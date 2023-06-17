За сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 36 боевых столкновений с врагом.

Украинские военные продолжают отражать очередные российские атаки на восточных участках фронта. В частности, отражены попытки наступлений на Авдеевском, Шахтерском и Марьинском направлениях.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00, российские оккупанты сейчас бросают основные силы на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.

Так, на этих участках фронта за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений с врагом.

В частности, на Авдеевском направлении российские захватчики безуспешно пытались наступать в районах Степного и Авдеевки, а на Шахтерском - в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области.

"На Марьинском направлении в течение прошедших суток наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, сейчас на Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают обороняться, а наступательных действий не проводят.

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По данным Генштаба ВСУ, россияне не отказываются от своих намерений полной оккупации Украины и продолжают терять свои силы и технику во время безуспешных наступлений.

Так, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 и семь разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Кроме того, украинские войска ударили по районам скопления российских захватчиков, поразили пункт управления, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы и еще два "важных объекта противника".

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