Комплексы могут серьезно усилить украинскую систему противовоздушной обороны.

Украина ожидает в ближайшее время поставок зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

"Ждем, разумеется, еще NASAMS. Уже Остин (Министр обороны США Ллойд Остин – УНИАН) озвучил, что в ближайшее время, в начале ноября, уже будут поступать системы NASAMS, которые могут серьезно усилить нашу систему ПВО", - сказал Игнат.

Он также добавил, что вопрос остается в количестве, которое может получить Украина.

ЗРК NASAMS и IRIS-T для Украины

Как сообщал УНИАН, по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5") 8 сентября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что начались подвижки в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

По его словам, украинские специалисты заканчивают обучение на современном немецком ЗРК IRIS-T. Также принято принципиальное решение о предоставлении Украине комплексов NASAMS.

15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с пятью странами - США, ФРГ, Францией, Италией и Израилем - предоставление нашей стране систем противовоздушной обороны.

Также в сентябре в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты Америки планируют в течение следующих двух месяцев предоставить Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, которые обеспечат дополнительную противовоздушную оборону нашего государства.